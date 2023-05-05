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Резніков розповів, чого очікує від саміту НАТО

5 травня 2023 22:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Резніков розповів, чого очікує від саміту НАТО
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 5 травня, Олексій Резніков заявив, що немає альтернативи членству України в НАТО. Він озвучив пункти, які сподівається будуть в рішенні Вільнюського саміту.

Про це інформує Голос Америки посилаючись на слова міністра оборони України Олексія Резнікова у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада", яка присвячена підготовці до саміту НАТО.

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Сподівання від саміту НАТО

Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:

  • Відданість членству України в НАТО.

"Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", — заявив міністр оборони України.

  • Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.
  • Готовність НАТО підтримати формулу миру, запропоновану президентом України Володимир Зеленський. Як повідомлялось, Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
  • Продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.
  • Оборонна підтримка України до того, як буде повністю відновлено суверенітет України.
  • Створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках Статті 4 Статуту НАТО.
  • Перетворення Комісії НАТО — Україна на Раду НАТО — Україна, з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичної допомоги та розмінування.

Нагадаємо, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Влада більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.

Україна наразі вже "майже біля стелі" з точки зору завдань і досягнень в отриманні військової допомоги від партнерів. Залишилося лише питання передачі ЗСУ сучасних бойових літаків.

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