Резніков розповів, чого очікує від саміту НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters

Сьогодні, 5 травня, Олексій Резніков заявив, що немає альтернативи членству України в НАТО. Він озвучив пункти, які сподівається будуть в рішенні Вільнюського саміту.

Про це інформує Голос Америки посилаючись на слова міністра оборони України Олексія Резнікова у відеозверненні під час конференції у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада", яка присвячена підготовці до саміту НАТО.

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Сподівання від саміту НАТО

Резніков озвучив сподівання, що рішення Вільнюського саміту міститимуть наступні сім пунктів:

Відданість членству України в НАТО.

"Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства", — заявив міністр оборони України.

Гарантії безпеки України від НАТО, що діятимуть до вступу України в Альянс.

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