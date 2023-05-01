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Резников провел разговор с министром обороны Швеции

1 мая 2023 20:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Резников провел разговор с министром обороны Швеции
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 1 мая, Алексей Резников созвонился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. В ходе разговора обсудили дальнейшие шаги по укреплению Украины.

Об этом информирует Министр обороны Украины Алексей Резников .

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"Я благодарен моему другу, министру обороны Швеции Полу Йонсону за непоколебимую и постоянную поддержку Украины", — написал Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Отмечается, что во время разговора министры обороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению возможности ВСУ.

"С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", — заявил министр обороны Украины.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры затягивают предоставление Украине самолетов F-16. Проблема возникает в их поддержке после эксплуатации.

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