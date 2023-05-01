Резников провел разговор с министром обороны Швеции

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Униан

Сегодня, 1 мая, Алексей Резников созвонился с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. В ходе разговора обсудили дальнейшие шаги по укреплению Украины.

Об этом информирует Министр обороны Украины Алексей Резников .

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"Я благодарен моему другу, министру обороны Швеции Полу Йонсону за непоколебимую и постоянную поддержку Украины", — написал Алексей Резников на своей странице в Twitter.

Отмечается, что во время разговора министры обороны обсудили дальнейшие шаги по укреплению возможности ВСУ.

"С нетерпением ждем плодотворной "Коалиции CV90", — заявил министр обороны Украины.

Хорошо, что мы, Minister of Defence 🇸🇪Pål Jonson @PlJonson for Ukraine's 🇺🇦unwavering and steady support. При нашем распоряжении discussed further steps to strengthen 🇺🇦 Army capabilities. Looking forward to fruitful “CV90 Coalition” 🇺🇦🤝🇸🇪 pic.twitter.com/xFsfRJHXQw — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 1, 2023

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников поделился мнениями, почему западные партнеры затягивают предоставление Украине самолетов F-16. Проблема возникает в их поддержке после эксплуатации.