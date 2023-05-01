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Резніков провів розмову із міністром оборони Швеції

1 травня 2023 20:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Резніков провів розмову із міністром оборони Швеції
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 1 травня, Олексій Резніков зідзвонився із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Під час розмови обговорили подальші кроки щодо зміцнення України.

Про це інформує Міністр оборони України Олексій Резніков.

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Деталі

"Я вдячний моєму другові, міністру оборони Швеції Полу Йонсону за непохитну і постійну підтримку України", — написав Олексій Резніков на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що під час розмови міністри оборони обговорили подальші кроки щодо зміцнення спроможності ЗСУ.

"З нетерпінням чекаємо плідної "Коаліції CV90", — заявив міністр оборони України.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому західні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема виникає в їхній підтримці після експлуатації.

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