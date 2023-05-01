Резніков провів розмову із міністром оборони Швеції

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Уніан

Сьогодні, 1 травня, Олексій Резніков зідзвонився із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Під час розмови обговорили подальші кроки щодо зміцнення України.

Про це інформує Міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Я вдячний моєму другові, міністру оборони Швеції Полу Йонсону за непохитну і постійну підтримку України", — написав Олексій Резніков на своїй сторінці в Twitter.

Зазначається, що під час розмови міністри оборони обговорили подальші кроки щодо зміцнення спроможності ЗСУ.

"З нетерпінням чекаємо плідної "Коаліції CV90", — заявив міністр оборони України.

Grateful to my friend, Minister of Defence 🇸🇪Pål Jonson@PlJonson for Ukraine’s 🇺🇦unwavering and steady support. During our 📞we discussed further steps to strengthen 🇺🇦 Army capabilities. Looking forward to fruitful “CV90 Coalition” 🇺🇦🤝🇸🇪 pic.twitter.com/xFsfRJHXQw — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 1, 2023

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков поділився думками, чому західні партнери зволікають з наданням Україні літаків F-16. Проблема виникає в їхній підтримці після експлуатації.