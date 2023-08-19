Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Лига НЕТ

Алексей Резников прокомментировал слухи о своей отставке с должности министра обороны. По его словам, он не является "человеком с политическими амбициями".

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

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На фоне слухов об отставке с должности министра обороны Алексей Резников заявил, что быть министром это не было его мечтой и он "не является человеком с политическими амбициями".

"Мы сразу обсудили, что это — временная история для меня. Я не являюсь человеком, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Зеленский знает о моих планах и желаниях читать лекции и заниматься частной практикой", — заявил Резников.

Он также добавил, что уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

Напомним, недавно нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Украине могут сменить министра обороны.