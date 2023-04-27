Резников объяснил, зачем Франция предложила Китаю мирный план для Украины

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: Reuters/Thibault Camus/Pool

Франция пытается продемонстрировать лидерство, заявляя о желании организовать переговоры между Украиной и Россией. Но когда придет время реальных переговоров, условия на них все равно будет диктовать Украина.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

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По словам Алексея Резникова, стремление Эммануэля Макрона посадить Украину за стол переговоров с Россией понятно.

"Каждый лидер страны видит себя зафиксированным в истории - что он в итоге достиг мира. Это уже не мир в одной стране, это мир в мире", — подчеркнул министр, объяснив, что таким образом Макрон стремится завоевать мировое лидерство.

"Если Китай сказал: "Мы игрок", соответственно, находится игрок, который готов нас представлять, мол: "Ну, давайте поговорим", — пояснил Резников.

Дисбаланса не будет

Что касается возможного разлада в состоянии западных партнеров Украины, то глава Минобороны Украины уверен, что эти попытки переговоров на единство Запада не повлияют.

"Во-первых, все ценят свою субъектность, во-вторых, все думают: "Ну пусть разговаривают, ищут", — подчеркнул Резников.

Министр добавил, что, когда придет время реальных разговоров о мире, условия все равно будет диктовать Украина.

Напомним, что 18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет усадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он обратился в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.