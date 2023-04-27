Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Резников объяснил, зачем Франция предложила Китаю мирный план для Украины arrow

Резников объяснил, зачем Франция предложила Китаю мирный план для Украины

27 апреля 2023 13:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Резников объяснил, зачем Франция предложила Китаю мирный план для Украины
Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото: Reuters/Thibault Camus/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Франция пытается продемонстрировать лидерство, заявляя о желании организовать переговоры между Украиной и Россией. Но когда придет время реальных переговоров, условия на них все равно будет диктовать Украина.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

Читайте также:

Почему Франция активизировалась с мирными переговорами

По словам Алексея Резникова, стремление Эммануэля Макрона посадить Украину за стол переговоров с Россией понятно.

"Каждый лидер страны видит себя зафиксированным в истории - что он в итоге достиг мира. Это уже не мир в одной стране, это мир в мире", — подчеркнул министр, объяснив, что таким образом Макрон стремится завоевать мировое лидерство.

"Если Китай сказал: "Мы игрок", соответственно, находится игрок, который готов нас представлять, мол: "Ну, давайте поговорим", — пояснил Резников.

Дисбаланса не будет

Что касается возможного разлада в состоянии западных партнеров Украины, то глава Минобороны Украины уверен, что эти попытки переговоров на единство Запада не повлияют.

"Во-первых, все ценят свою субъектность, во-вторых, все думают: "Ну пусть разговаривают, ищут", — подчеркнул Резников.

Министр добавил, что, когда придет время реальных разговоров о мире, условия все равно будет диктовать Украина.

Напомним, что 18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет усадить Украину за стол переговоров с Россией. Для этого он обратился в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может этому помочь.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас