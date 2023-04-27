Резніков пояснив, навіщо Франція запропонувала Китаю мирний план для України

Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters/Thibault Camus/Pool

Франція намагається продемонструвати лідерство, заявляючи про бажання організувати переговори між Україною і Росією. Але коли настане час реальних перемовин, умови на них все одно диктуватиме Україна.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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За словами Олексія Резнікова, прагнення Еммануеля Макрона посадити Україну за стіл переговорів з Росією зрозуміле.

"Кожен лідер країни бачить себе зафіксованим в історії – що він у результаті досяг миру. Це вже не мир в одній країні, це мир у світі", — наголосив міністр, пояснивши, що таким чином Макрон прагне завоювати світове лідерство.

"Якщо Китай сказав: "Ми гравець", відповідно знаходиться гравець, який готовий нас представляти, мовляв: "Ну, давайте поговоримо", — пояснив Резніков.

Дисбалансу не буде

Щодо можливого розладу у стані західних партнерів України, то очільник Міноборони України упевнений, що ці спроби переговорів на єдність Заходу не вплинуть.

"По-перше, всі цінують свою суб'єктність, по-друге, всі думають: "Ну нехай розмовляють, шукають", — наголосив Резніков.

Міністр додав, що, коли настане час реальних розмов про мир, умови все одно диктувати буде Україна.

Нагадаємо, що 18 квітня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Для цього він звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може цьому посприяти.