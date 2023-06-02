Резников обсудил с главой Минобороны Австралии новую помощь для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников и его коллега из Австралии Ричард Марлз. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Сегодня, 2 июня, глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Они обсудили будущий пакет помощи по безопасности.

Об этом Алексей Резников рассказал в Twitter.

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Министры обсудили приоритеты Украины по усилению обороноспособности. Резников сообщил, что очередной пакет помощи будет объявлен правительством Австралии уже в июле.

"Я попросил наших австралийских друзей рассмотреть возможность подготовки украинских пилотов, предоставление медицинских эвакуационных автомобилей и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотниками", — рассказал Резников.

Он добавил, что его тронули слова Марлза об увлечении чрезвычайной храбростью украинцев, вдохновляющей многих людей. Резников пригласил министра обороны Австралии посетить Украину.

Had a meaningful meeting with the Hon. Richard Marles @RichardMarlesMP , Australia's Deputy Prime Minister, Minister for Defence.



Мы говорили о Украине priority для повышения уровня безопасности. Другой пакет безопасности привлечь внимание к 🇦🇺… pic.twitter.com/Ftw4fVlrEH — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 2, 2023

Напомним, Украина обратилась в Австралию с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie. А также призвала официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил отличную эффективность британских ракет дальнего действия Storm Shadow, которые Украина получила недавно. Он заявил, что все пуски этого оружия завершились успешным уничтожением целей, установленных Генеральным штабом — в 100% случаев.