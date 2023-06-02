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Резніков обговорив з главою Міноборони Австралії нову допомогу для України

2 червня 2023 21:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Резніков обговорив з главою Міноборони Австралії нову допомогу для України
Міністр оборони України Олексій Резніков та його колега з Австралії Річард Марлз. Фото: twitter.com/oleksiireznikov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 червня, глава Міноборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Вони обговорили майбутній пакет безпекової допомоги. 

Про це Олексій Резніков розповів у Twitter.

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Зустріч Резнікова та Марлза 

Міністри обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності. Резніков повідомив, що черговий пакет безпекової допомоги буде оголошено урядом Австралії вже у липні. 

"Я попросив наших австралійських друзів розглянути можливість підготовки українських пілотів, надання медичних евакуаційних автомобілів та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками", — розповів Резніков. 

Він додав, що його зворушили слова Марлза про захоплення надзвичайною хоробрістю українців, яка надихає багатьох людей. Резніков запросив міністра оборони Австралії відвідати Україну. 

Нагадаємо, Україна звернулася до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликала офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

Також ми писали, що міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив чудову ефективність британських ракет дальньої дії Storm Shadow, які Україна отримала нещодавно. Він заявив, що всі пуски цієї зброї завершилися успішним знищенням цілей, встановлених Генеральним штабом — у 100% випадків.

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