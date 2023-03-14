Резников назвал дату десятой встречи в формате "Рамштайн"

Что именно будут обсуждать союзники — неизвестно

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что десятое заседание стран по военной помощи Украины в формате "Рамштайн" состоится в среду, 15 марта.

Об этом он написал в своем Facebook.

Резников отметил, что во вторник, 14 марта, он с главой оборонного ведомства Нидерландов Кайсой Оллонгрен посетил Николаевщину и Одесщину, где обсудили "важные вопросы в рамках подготовки к следующему заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится уже завтра, 15 марта".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что к коалиции за создание Спецтрибунала для России присоединились еще две страны. В настоящее время 32 государства работают вместе, чтобы привлечь к ответственности страну-террориста.