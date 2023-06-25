"Режиму Путина "ножом в спину" нанесено", — Данилов о бунте Пригожина

Алексей Данилов. Фото: СНБО

Бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России является первым этапом демонтажа системы российского президента Владимира Путина. В РФ уже есть недовольные силовики и чиновники, считающие действия российского диктатора смертельно опасными.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, Пригожин является только "частью группы и частью плана, верхушкой айсберга процесса дестабилизации".

"На России сформировалась группа недовольных — силовиков, чиновников и олигархического капитала, — которая считает действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и своего существования, угрозой для РФ", — подчеркнул он.

Данилов отметил, что "марш-бросок" Пригожина является демонстрацией того, что там есть серьезные намерения и возможности, чтобы создать условия "для начала процесса транзита властей — добровольного или принудительного".

Он отметил, что колонны ЧВК "Вагнер" или других структур имеют возможности дойти до "красной площади".

"У Путина осталась единственная возможность спасения — тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК "Вагнер", демонстрационное наказание Пригожина, введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий. Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени золотова-бортникова, ориентированная на, женщин и подростков, — большой вопрос", — объяснил секретарь СНБО.

По его словам, действительная группа будущих переговорщиков РФ с Украиной уже создана, но пока не показывает себя, однако "не исключено участие в этом процессе Лукашенко".

"Режим Путина "ножом в спину" нанесен, если не мгновенно смертелен, но точно неизбежен, хотя и отсрочен во времени, удар. Но… все, что может на России пойти не по плану, пойдет не по плану, и "казус Пригожина" может запустить/запустил процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат", — заверил Данилов.

Задержание приспешников Пригожина

В Волгограде (Россия) задержан политолог Михаил Серенко. Вероятно, его подозревают в пособничестве мятежа Евгения Пригожина.

Напомним, разведка США знала о бунте Евгения Пригожина и предупредила об этом Конгресс. Как подчеркнули осведомленные источники, было трудно определить конечные намерения Пригожина.