"Режиму Путіна "ножем в спину" нанесено", — Данілов про бунт Пригожина

Олексій Данілов. Фото: РНБО

Бунт очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Росії є першим етапом демонтажу системи російського президента Володимира Путіна. В РФ вже є невдоволені силовики та чиновники, які вважають дії російського диктатора смертельно небезпечними.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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За його словами, Пригожин є лише "частиною групи і частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації".

"На росії сформувалась група невдоволених — силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, — яка вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для РФ", — наголосив він.

Данілов зауважив, що "марш-кидок" Пригожина є демонстрацією того, що там є серйозні наміри та можливості, аби створити умови "для початку процесу владного транзиту — добровільного або примусового".

Він зазначив, що колони ПВК "Вагнер" або ж інших структур мають можливості дійти до "червоної площі".

"У Путіна залишилась єдина можливість порятунку — тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнер", демонстраційне покарання Пригожина, введення в країні воєнного стану і розгортання масових репресій. Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова, орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, — велике питання", — пояснив секретар РНБО.

За його словами, дійсна група майбутніх перемовників РФ з Україною вже створена, але поки що не показує себе, проте "не виключена участь у цьому процесі Лукашенка".

"Режиму Путіна "ножем в спину" нанесено, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча й відтермінований в часі, удар. Але… все, що може на Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", — запевнив Данілов.

Затримання прихильників Пригожина

У Волгограді (Росія) затримано політолога Михайла Серенка. Ймовірно, його підозрюють у пособництві бунту Євгена Пригожина.

Нагадаємо, розвідка США знала про бунт Євгена Пригожина і попередила про це Конгрес. Як наголосили обізнані джерела, було важко визначити кінцеві наміри Пригожина.