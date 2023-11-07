Режим Путина более жесткий, чем советский — Джемилев рассказал об этнических чистках татар

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Фото: Liga.net

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал об этнических чистках после оккупации Крыма. Также отметил, что режим Путина более жесток по отношению к диссидентам, чем советские власти.

Об этом сообщил в интервью The Times Мустафа Джемилев.

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Тысячи крымских татар готовы воевать за освобождение Украиной полуострова

Лидер крымских татар в интервью британскому изданию рассказал, что Путин позвонил по телефону ему и попросил, чтобы татары не брались за оружие против российских войск во время захвата Крыма Россией. Джемилев твердо ответил, что принципы ненасилия татар изменились после прихода на их землю вражеских солдат.

По словам Джемилева, в 2014 году 3000 крымских татар были готовы воевать против России, но Киев не предоставил им оружие, а Запад призвал не сопротивляться путинским войскам.

"Это была большая ошибка. Было бы кровопролитие, но не в таких масштабах, как сейчас. Мы могли бы локализовать конфликт", — заявил Джемилев.

По словам Джемилева, тысячи крымских татар остаются готовыми воевать, если Украина приступит к операции по освобождению полуострова. Сам лидер крымских татар готов идти в борьбу, потому что "ему уже нечего терять". И в их рядах будет и министр обороны Рустем Умеров.

"Он сказал, что когда украинские войска войдут в Крым, он уйдет в отставку, возьмет в руки автомат и поедет туда, потому что не сможет отправить других людей на смерть, чтобы освободить нашу родину, пока он сидит в стороне. Поэтому я сказал ему: "Хорошо, тогда я буду рядом с тобой". Через несколько дней мне исполнится 80 лет. Что я должен терять? Я могу умереть в своей постели, а могу умереть там", — добавил лидер крымских татар.

Напомним, Служба безопасности Украины обвинила в государственной измене судью Верховного суда Крыма Юлию Цораеву. Она фабриковала уголовные дела против главы Меджлиса Рефата Чубарова и активиста Эдема Бекирова.

Оккупанты начали строить железную дорогу из Ростова-на-Дону в Крым через оккупированную часть Запорожской области. Россияне планируют вывозить зерно, металлолом и полезные ископаемые.