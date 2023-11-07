Режим Путіна більш жорсткий ніж радянський — Джемілєв розповів про етнічні чистки татар

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Фото: Liga.net

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв розповів про етнічні чистки після окупації Криму. Також зазначив, що режим Путіна більш жорстокий у ставленні до дисидентів, ніж радянська влада.

Про це повідомив в інтерв'ю The Times Мустафа Джемілєв.

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Тисячі кримських татар готові воювати за звільнення Україною півострова

Лідер кримських татар в інтерв’ю британському виданню розповів, що Путін зателефонував йому і попросив, щоб татари не бралися за зброю проти російських військ під час захоплення Криму Росією. Джемілєв твердо відповів, що принципи ненасильства татар змінилися після приходу на їх землю ворожих солдатів.

За словами Джемілєва, у 2014 році 3000 кримських татар були готові воювати проти Росії, але Київ не надав їм зброю, а Захід закликав не чинити опір путінським військам.

"Це була велика помилка. Було б кровопролиття, але не в таких масштабах, як зараз. Ми могли б локалізувати конфлікт", — заявив Джемілєв.

За словами Джемілєва, тисячі кримських татар залишаються готовими воювати, якщо Україна розпочне операцію зі звільнення півострова. Сам лідер кримських татар готовий іти в боротьбу, тому що "йому вже нічого втрачати". І в їхніх лавах буде і міністр оборони Рустем Умєров.

"Він сказав, що коли українські війська увійдуть до Криму, він піде у відставку, візьме в руки автомат і поїде туди, тому що не зможе відправити інших людей на смерть, щоб звільнити нашу батьківщину, поки він сидить осторонь. Тому я сказав йому: "Добре, тоді я буду поруч із тобою". За кілька днів мені виповниться 80 років. Що я маю втрачати? Я можу померти у своєму ліжку, а можу померти там", — додав лідер кримських татар.

Нагадаємо, Служба безпеки України звинуватила в державній зраді суддю Верховного суду Криму Юлію Цораєву. Вона фабрикувала кримінальні справи проти голови Меджлісу Рефата Чубарова та активіста Едема Бекірова.

Окупанти почали будувати залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через окуповану частину Запорізької області. Росіяни планують цим сполученням вивозити зерно, металобрухт та корисні копалини.