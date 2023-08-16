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Республиканцы запускают кампанию по поенной помощи Украине, — CNN

16 августа 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Республиканцы запускают кампанию по поенной помощи Украине, — CNN
Конгресс США. Фото: picture-alliance/dpa
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Группа "Республиканцы за Украину" запускает обширную рекламную акцию на сумму 2 миллиона долларов. Кампания направлена на предоставление Украине дополнительной помощи.

Об этом сообщает CNN

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В сообщении говорится, что когда через месяц Конгресс США вернётся с отпуска, запрос на дополнительные средства для помощи Украине, выдвинутый администрацией Байдена, может стать вызовом для республиканцев.

"Республиканцы за Украину" планируют провести рекламную акцию на Fox News во время предварительных дебатов кандидатов от Республиканской партии, которые пройдут на следующей неделе в Милуоки, штат Висконсин.

Представитель проекта Гуннер Рамер подчеркнул важность акции, утверждая, что они замечают уменьшение интереса к вопросам, которые раньше были ключевыми для республиканцев.

Последние опросы людей показали, что 55% граждан США не считают нужным выделять дополнительные средства на поддержку Украины. Из них 71% — республиканцы. Еще 51% полагают, что Америка уже предоставила Украине достаточно помощи, и среди них 59% — республиканцы.

Напомним, что Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и боевых машин, которые страна передала ранее.

Кроме того, правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи для Украины до 2027 года. Это решение еще должен утвердить парламент страны.

 

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