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Республіканці запускають кампанію з військової допомоги Україні, — CNN

16 серпня 2023 11:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Республіканці запускають кампанію з військової допомоги Україні, — CNN
Конгрес США. Фото: picture-alliance/dpa
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Група "Республіканці за Україну" запускає велику рекламну акцію на суму 2 мільйони доларів. Компанія спрямована на надання Україні додаткової допомоги.

Про це повідомляє CNN.

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У повідомленні йдеться, що коли через місяць Конгрес США повернеться з відпустки, запит на додаткові кошти для допомоги Україні, висунутий адміністрацією Байдена, може стати викликом для республіканців.

"Республіканці за Україну" планують провести рекламну акцію на Fox News під час попередніх дебатів кандидатів від Республіканської партії, які пройдуть наступного тижня у Мілуокі, штат Вісконсін.

Представник проєкту Гуннер Рамер наголосив на важливості акції, стверджуючи, що вони помічають зменшення інтересу до питань, які раніше були ключовими для республіканців.

Останні опитування людей показали, що 55% громадян США не вважають за потрібне виділяти додаткові кошти на підтримку України. З них 71% — республіканці. Ще 51% вважають, що Америка вже надала Україні достатньо допомоги, серед них 59% — республіканці.

Нагадаємо, що Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, сума якого становить 3,4 мільярда шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США). До нього, зокрема, увійдуть боєприпаси для систем ППО та бойових машин, які країна передала раніше.

Крім того, уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги для України до 2027 року. Це рішення ще має ухвалити парламент країни.

 

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