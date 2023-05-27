Республиканцы в Конгрессе США призывают к более быстрым поставкам оружия для Украины

Заседание Конгресса США. Фото: google.com

Часть республиканцев в Конгрессе США призывает администрацию президента Джо Байдена к более быстрым поставкам оружия для Украины. Законодатели отмечают, что оно нужно стране для успешного контрнаступления.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Конгрессмен-республиканец от штата Техас Кит Селф считает, что для Украины дальнобойная артиллерия важнее истребителей F-16.

"Как я уже говорил Президенту Зеленскому, когда я был в Украине, я считаю, что дальнобойная артиллерия нужна украинцам больше, чем F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы и так уже имеют. Поэтому, я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16", — сказал Селф.

Демократ Мадлен Дин заявила, что Украина должна получить все необходимое как можно скорее, однако при условии невторжения на территорию РФ.

"Я очень довольна решением администрации по подготовке украинских сил оперировать истребителями F-16. Мое личное требование к администрации, — это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может быть нужно. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну, и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизни, спасти их собственность, спасти культуру и все то ценное, что представляет собой Украину", — сказала Дин.

Конгрессвумен-республиканка Энн Вагнер из штата Миссури сказала, что администрация президента Байдена оказывает помощь Киеву недостаточно быстро. Она подчеркнула, что страны НАТО должны активно участвовать в помощи Украине и в целом в обеспечении Альянса.

"Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы победить Путина. Если украинцы готовы вести борьбу и жертвовать собственной жизнью, мы здесь, в Америке, а также все члены НАТО, должны поддержать украинцев всем необходимым и как можно скорее", — сказала Вагнер.

Конгрессмен-демократ Джим Коста добавил, что предоставление Украине истребителей после тренировки является лишь вопросом времени. Он добавил, что Конгресс должен продолжить давление также по ракетам большой дальности.

Напомним, бывший президент США Джордж Буш-младший считает, что Украина способна победить Россию и должна получить для этого весь необходимый инструментарий.