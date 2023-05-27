Республіканці в Конгресі США закликають до швидшого постачання зброї для України

Засідання в Конгресі США. Фото: google.com

Частина республіканців у Конгресі США закликає адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого постачання зброї для України. Законодавці зазначають, що вона потрібна країні для успішного контрнаступу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

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Конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф вважає, що для України далекобійна артилерія важливіша ніж винищувачі F-16.

"Як я вже казав Президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16", — сказав Селф.

Демократка Мадлен Дін заявила, що Україна повинна отримати все необхідне якомога швидше, однак за умови невторгнення на територію РФ.

"Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя особиста вимога до адміністрації, — це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну", — сказала Дін.

Конгресвумен-республіканка Енн Вагнер зі штату Міссурі сказала, що адміністрація президента Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Вона наголосила, що країни НАТО повинні брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу.

"Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО, повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше", — сказала Вагнер.

Конгресмен-демократ Джим Коста додав, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу. Він додав, що Конгрес повинен продовжити тиск також щодо ракет великої дальності.

Нагадаємо, колишній президент США Джордж Буш-молодший вважає, що Україна здатна перемогти Росію і повинна отримати для цього весь необхідний інструментарій.