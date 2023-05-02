Рейтинг партии хорош, но важнее думать о будущем Украины, — Шуляк

Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время прессбрифинга и презентации Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Глава партии "Слуга Народа" народный депутат Елена Шуляк заявила, что сейчас с рейтингом партии все хорошо, также благодаря тому, что она пропрезидентская. Политик подчеркнула, что нужно думать не о будущем партии, а о будущем Украины.

Об этом она рассказала в интервью Украинской правде.

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Шуляк отметила, что тратить государственные средства на проведение исследования по определению рейтинга партии несправедливо.

"У нас с рейтингом все нормально, мы на первом месте по открытым исследованиям, по закрытым, по областям и городам, все хорошо в партии "Слуга народа". Конечно, это благодаря тому, что мы прежде всего являемся президентской партией", — заверила политик.

Что должно быть в фокусе всеобщего внимания

На вопрос, соглашается ли с тем, что в ВР среди "слуг" бытует неопределенность — многие не понимают, будут ли иметь место в следующем парламенте, Шуляк ответила, что нужно думать не о себе, а о том, какую пользу ты принесешь стране.

"Нужно думать не о своей определенности или неопределенности, а о том, что ты в этом парламенте можешь сделать. Какую ты пользу с каким законопроектом можешь принести стране, на что это повлияет", — отметила глава партии "Слуга народа".

Также она добавила, не просто красивые слова, а что для нее это важнее, чем понимать, на каком она месте в рейтинге.

Шуляк заявила, что следует думать не о существовании партии после выборов, а концентрироваться на будущем Украины.

"Быстрее всего выбросить врага из нашей страны, а затем одновременно делать два важных процесса — восстановление и Евроинтеграции — и именно это должно быть в фокусе всеобщего внимания", — отметила политик.

Напомним, что глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в пространном интервью рассказала о том, чем занималась провластная партия во время войны. По ее словам, было выбрано три основных направления.