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Спикер МИД Польши, ранее попавший в дипломатический скандал с Украиной, уволен

14 октября 2023 15:14
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Павел Зинченко
редактор
Спикер МИД Польши, ранее попавший в дипломатический скандал с Украиной, уволен
Бывший спикер МИД Польши Лукаш Ясина. Фото: Mateusz Wlodarczyk/Forum
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина был вынужден подать в отставку. Это произошло после его заявления, что избирательные комиссии за границей могут испытывать проблемы с подсчетом голосов в течение необходимого 24-часового срока.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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Что сказал спикер МИД Польши

Лукаш Ясина сказал в интервью корреспонденту RMF FM, что за рубежом "несомненно будут комиссии, которые не смогут подсчитать все голоса, поданные на предстоящих выборах, в установленный срок — 24 часа.

Он отметил, что об участии в выборах заявило рекордное количество поляков, проживающих за пределами Польши, — примерно 600 тысяч. Ясина считает, что из-за такого количества людей комиссии могут не успеть.

"Я спикер, поэтому я человек, специализирующийся на официальном оптимизме, но я не буду скрывать от вас, что мы действительно очень волнуемся по этому поводу, нас волнуют сроки подсчета голосов", — сказал тогда уже бывший спикер.

Требовал извинений у Зеленского

Ранее Лукаша Ясину временно отстранили от должности в связи с его заявлением, в котором он потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского извинений и большего раскаяния из-за Волынской трагедии. В украинском посольстве это заявление тогда назвали "печальным".

"Я думаю, что с украинской стороны, и здесь я буду очень дипломатичным, все еще есть непонимание, потому что это очень важный вопрос (Волынская трагедия. — Ред.) для поляков на данный момент", — заявлял Ясина.

На вопрос, должен ли президент Владимир Зеленский извиняться за эту трагедию, он говорил, что раньше Украина этого не делала и Зеленский должен взять на себя больше "ответственности".

Ранее мы сообщали, что недавно между Украиной и Польшей, которые с начала полномасштабной войны были союзниками, разразился "зерновой спор". В настоящее время конфликт исчерпан.

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