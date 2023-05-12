Спикер Зеленского объяснил, стремился ли Президент выступить на "Евровидении"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Владимир Зеленский не планировал онлайн-выступление во время "Евровидения". Офис Президента никогда не обращался к организаторам конкурса с такой просьбой.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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Опровержение слухов

По словам Никифорова, информация британских СМИ о желании Владимира Зеленского выступить в эфире "Евровидения" не соответствует действительности.

Офис Президента Украины, заявил спикер главы государства, не обращался к организации конкурса с просьбой разрешить онлайн-выступления ни во время финала, ни во время любого другого этапа "Евровидения"-2023.

Как пишет Times

По информации британского издания The Times, Владимир Зеленский якобы обратился к организаторам с просьбой выступить во время финала "Евровидения" в видеоформате. Он планировал призвать мировое сообщество продолжить поддержку Украины на фоне российской военной агрессии.

Европейский языковой союз якобы отказал ему, мотивируя это "нежеланием политизировать конкурс".

"Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского языкового союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", — такой "ответ" организаторов опубликовало издание.

Напомним, Владимир Зеленский рассказывал в интервью, что хотел, чтобы "Евровидение"-2023, которое должно было пройти в Украине, провели бы Польша или Словакия.