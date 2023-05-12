Речник Зеленського пояснив, чи прагнув Президент виступити на "Євробаченні"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Володимир Зеленський не планував онлайн-виступ під час “Євробачення”. Офіс Президента ніколи не звертався до організаторів конкурсу із таким проханням.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

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За словами Никифорова, інформація британських ЗМІ щодо бажання Володимира Зеленського виступити у ефірі "Євробачення" не відповідає дійсності.

Офіс Президента України, заявив речник глави держави, не звертався до організації конкурсу із проханням дозволити онлайн-виступу ні під час фіналу, ні під час будь-якого іншого етапу "Євробачення"-2023.

Як пише Times

За інформацією британського видання The Times, Володимир Зеленський нібито звернувся до організаторів з проханням виступити під час фіналу "Євробачення" у відеоформаті. Він планував закликати світову спільноту продовжити підтримувати Україну на тлі російської військової агресії.

Європейська мовна спілка буцімто відмовила йому, мотивуючи це "небажанням політизувати конкурс".

"Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на конкурсі "Євробачення", хоч і було зроблено з добрими намірами, на жаль, не може бути задоволене керівництвом Європейського мовного союзу, оскільки це суперечить правилам заходу", — таку "відповідь" організаторів опублікувало видання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав у інтерв’ю, що хотів, аби "Євробачення"-2023, яке мало пройти в Україні, провели б Польща чи Словаччина.