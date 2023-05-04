Спикер Путина обвинил США в причастности к ночной атаке дронов на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Кремлевские власти уверены, что за атакой дронов на Кремль стоит Украина. А Украиной, в свою очередь, руководят Соединенные Штаты Америки, которые всегда диктуют Украине, куда и чем бить.

Об этом спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии журналистам.

Читайте также:

США и Украина

По словам Дмитрия Пескова, у российских спецслужб якобы есть данные, которые свидетельствуют о том, что к атаке дронов на Кремль причастна Украина.

Кроме того, представитель Путина обвинил в этом инциденте и Соединенные Штаты Америки. Он заявил, что Украина и средства, и цели для ударов выбирает под диктовку США.

Отсутствие реакции Путина

Песков пригрозил, что кремлевские власти якобы рассматривают различные варианты ответа на атаку дронов.

Но при этом никакого обращения Владимира Путина по этому вопросу не будет.

Также не планируется экстренный созыв Совета безопасности Российской Федерации.

Парад будет

Что касается празднования Дня Победы на Красной площади у стен Кремля, то эти меры, подчеркнул Песков, не планируют отменять.

"Готовится обычный парад", — подчеркнул спикер Владимира Путина.

Напомним, вчера пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда сочтет нужным", — заявила кремлевская пресс-служба.

Также министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине последствиями за ночную атаку дронами.