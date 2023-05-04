Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Спикер Путина обвинил США в причастности к ночной атаке дронов на Кремль arrow

Спикер Путина обвинил США в причастности к ночной атаке дронов на Кремль

4 мая 2023 13:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Спикер Путина обвинил США в причастности к ночной атаке дронов на Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кремлевские власти уверены, что за атакой дронов на Кремль стоит Украина. А Украиной, в свою очередь, руководят Соединенные Штаты Америки, которые всегда диктуют Украине, куда и чем бить.

Об этом спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии журналистам.

Читайте также:

США и Украина

По словам Дмитрия Пескова, у российских спецслужб якобы есть данные, которые свидетельствуют о том, что к атаке дронов на Кремль причастна Украина.

Кроме того, представитель Путина обвинил в этом инциденте и Соединенные Штаты Америки. Он заявил, что Украина и средства, и цели для ударов выбирает под диктовку США.

Отсутствие реакции Путина

Песков пригрозил, что кремлевские власти якобы рассматривают различные варианты ответа на атаку дронов.

Но при этом никакого обращения Владимира Путина по этому вопросу не будет.

Также не планируется экстренный созыв Совета безопасности Российской Федерации.

Парад будет

Что касается празднования Дня Победы на Красной площади у стен Кремля, то эти меры, подчеркнул Песков, не планируют отменять.

"Готовится обычный парад", — подчеркнул спикер Владимира Путина.

Напомним, вчера пресс-служба Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

"Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда сочтет нужным", — заявила кремлевская пресс-служба.

Также министерство иностранных дел РФ пригрозило Украине последствиями за ночную атаку дронами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас