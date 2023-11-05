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Реакция Зеленского на статью Залужного говорит о расколе в украинском руководстве, — NYT

5 ноября 2023 13:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Реакция Зеленского на статью Залужного говорит о расколе в украинском руководстве, — NYT
Президент Зеленский и генерал Залужный. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Офис президента Владимира Зеленского в субботу раскритиковал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного за публичное заявление по поводу тупика в войне с Россией. Это говорит о расколе между военным и гражданским руководством Украины.

Такое мнение высказывает The New York Times.

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В Офисе президента раскритиковали статью Залужного

Выступая на национальном телевидении, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что утверждение генерала Валерия Залужного о том, что борьба с Россией зашла в тупик, "облегчает работу агрессора". При этом он добавил, что эти комментарии усиливают панику в Украине.

Свое несогласие с такой позицией генерал Залужный выразил и Президент Украины Владимир Зеленский.

"Прошло определенное время, люди устали, независимо от статуса, и это понятно. Но это не безысходность, я еще раз подчеркиваю это", — сказал Глава государства на пресс-конференции в субботу.

Устранение командующего ССО

Осуждение статьи генерала Залужного прозвучало через день после того, как в Офисе президента уволили с должности командующего сил спецопераций.

Остается непонятным, знал ли заранее о запланированном увольнении главнокомандующий Вооруженными силами Украины Залужный.

Усложнение ситуации для Украины

Издание напоминает, что эта непростая ситуация вокруг отношений Зеленского и Залужного возникла в то время, когда Украина испытывает тяжелые испытания в противостоянии с агрессором. Операции ВСУ вдоль линии фронта не дали большого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон. Кроме того, Украина сталкивается с ужесточением российских атак на востоке.

В то же время, в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США возрос скептицизм относительно помощи Украине.

Руководство Украины также обеспокоено тем, что внимание западных союзников переключилось на конфликт между Израилем и ХАМАСом и его борьбой против российского агрессора.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist. По его словам, ситуация на самом деле не является патовой.

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