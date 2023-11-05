Реакція Зеленського на статтю Залужного говорить про розкол в українському керівництві, — NYT

Президент Зеленський і генерал Залужний. Фото: Reuters

Офіс президента Володимира Зеленського в суботу розкритикував головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного за публічну заяву щодо глухого кута у війні з Росією. Це говорить про розкол між військовим і цивільним керівництвом України.

Таку думку висловлює The New York Times.

Читайте також:

В Офісі президента розкритикували статтю Залужного

Виступаючи на національному телебаченні, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що твердження генерала Валерія Залужного про те, що боротьба з Росією зайшла в глухий кут, "полегшує роботу агресора". При цьому він додав, що ці коментарі посилюють паніку в Україні

Свою незгоду з такою позицією генерала Залужного висловив і Президент України Володимир Зеленський.

"Пройшов певний час, люди втомилися, незалежно від статусу, і це зрозуміло. Але це не безвихідь, я ще раз наголошую на цьому", — сказав Голова держави на прес-конференції в суботу.

Усунення командувача ССО

Осуд статті генерала Залужного прозвучав через день після того, як в Офісі президента звільнили з посади командувача сил спецоперацій.

Залишається незрозумілим, чи знав наперед про заплановане звільнення головнокомандувач Збройних сил України Залужний.

Ускладнення ситуації для України

Видання нагадує, що ця непроста ситуація навколо відносин Зеленського і Залужного виникла в той час, коли Україна зазнає тяжких випробувань у протистоянні з агресором. Операції ЗСУ вздовж лінії фронту не дали великого прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін. Крім того, Україна стикається з посиленням російських атак на сході.

Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні.

Керівництво України також стурбоване тим, що увага західних союзників переключилася на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом і від його боротьби проти російського агресора.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist. За його словами, ситуація насправді не є патовою.