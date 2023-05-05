Разумков рассказал о новых тарифах на коммунальные услуги в эфире Новини.LIVE

Глава МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков. Фото: Униан

Сегодня, 5 мая, Дмитрий Разумков стал гостем Новини.LIVE. В эксклюзивном разговоре вместе с ведущей Ланой Шевченко политик обсудил повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине и работу Верховной Рады.

Об этом информирует глава МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков в прямом эфире Новини.LIVE.

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"Перекрывать налогами незаложенное в прошлом году финансирование — это больно закончится. Ведь, например, в семье заработок 20 тысяч гривен, которая шесть-семь тысяч платила налоги за продукты, за коммунальные услуги, за одежду, а если сейчас поднимут цены и им придется платить уже 10 тысяч, так государство не получит не только те три тысячи, а вообще все семь прошлых. Люди прекратят выплачивать, и когда набежит большая сумма, семьи просто уедут за границу", — сказал Дмитрий Разумков в прямом эфире.

Кроме этого, он добавил, что Украина в это время останется без семьи, без детей, без рабочей силы, без будущего, с кредитом по налогам и с нежеланием возвращаться в страну, потому что будет висеть большой "кусок" обязательств.

Также Дмитрий Разумков ответил на вопрос, кто в Верховной Раде подыгрывает интересам российских олигархов и как Украине избавиться от долгов перед международными кредиторами.

Напомним, что в пятницу, 5 мая, гостями программы "Вечер.LIVE" стали народный депутат партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ Украины и Андрей Жупанин, народный депутат партии "Слуга народа". Обсуждаются темы выплат военным.