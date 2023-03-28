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Совбез ООН проигнорировал резолюцию рф по "Северным потокам": кто голосовал "за"

28 марта 2023 08:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Заседание Совбеза ООН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На заседании Совбеза Организации Объединенных Наций проигнорировали резолюцию россии о расследовании взрывов на "Северных потоках". За российскую резолюцию проголосовали только Бразилия и Китай.

Об этом сообщает издание CNN.

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Россия пыталась продлить через голосование в Совбезе Организации Объединенных Наций решение о расследовании взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Для принятия этой резолюции необходимо было набрать не менее девяти голосов. К тому же США могли наложить вето на это решение, если бы захотели это сделать.

Посол Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд подчеркнул, что его страна не имеет отношения к инцидентам на российских газопроводах.

Кто поддержал россию

Ситуация на Совбезе не дошла до возможного вето США, поскольку за резолюцию, предложенную россией, проголосовало лишь три страны. 12 членов Совбеза ООН воздержались.

СМИ сообщили, что, кроме самой россии, за эту резолюцию проголосовали только Бразилия и Китай, которые вместе с рф входят в межгосударственное объединение BRICS.

Напомним, несколько дней назад президент россии владимир путин заявил, что к взрывам на "Северных потоках" причастны спецслужбы США. Он поддержал появившуюся в СМИ версию, будто подрыв газопроводов осуществлялся по распоряжению президента США.

Об этом он заявил в интервью одному из российских пропагандистских каналов.

Фото: Reuters

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