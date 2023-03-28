Радбез ООН проігнорував резолюцію рф по "Північних потоках": хто голосував "за"

Засідання Радбезу ООН

На засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй проігнорували резолюцію росії про розслідування вибухів на "Північних потоках". За російську резолюцію проголосували тільки Бразилія і Китай.

Про це повідомляє видання CNN.

Радбез ООН і "Північні потоки"

Росія намагалася протягти через голосування у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй рішення про розслідування вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та "Північний потік — 2".

Для ухвалення цієї резолюції необхідно було набрати щонайменше дев’ять голосів. До того ж, США могли накласти вето на це рішення, якби забажали це зробити.

Посол Сполучених Штатів при ООН Роберт Вуд наголосив, що його країна не має відношення до інцидентів на російських газопроводах.

Хто підтримав росію

Ситуація на Радбезі не дійшла до можливого вето США, оскільки “за” резолюцію, запропоновану росією, проголосувало лише три країни. 12 членів Ради безпеки ООН утрималися.

ЗМІ повідомили, що, крім самої росії, за цю резолюцію проголосували лише Бразилія і Китай, які разом із рф входять до міждержавного об’єднання BRICS.

Нагадаємо, кілька днів тому президент росії володимир путін заявив, що до вибухів на "Північних потоках" причетні спецслужби США. Він підтримав версію, яка з'явилася у ЗМІ, ніби підрив газопроводів здійснювався за розпорядженням президента США.

Про це він заявив у інтерв’ю одному з російських пропагандистських каналів.

Фото: Reuters