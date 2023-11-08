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Рада приняла два законопроекта об автоматическом предоставлении статуса УБД, — нардеп

8 ноября 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада приняла два законопроекта об автоматическом предоставлении статуса УБД, — нардеп
Боец Вооруженных сил Украины. Фото: командование Объединенных сил ВС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинский парламент принял в первом чтении два проекта закона, которые касаются автоматического предоставления статуса участника боевых действий. На базе этих законопроектов будет создан общий ко второму чтению.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Сейчас Рада приняла в первом чтении (то есть не окончательно!) два законопроекта (№10062 и 9681), касающихся автоматического предоставления статуса УБД", — сказал Гончаренко.

При этом он уточнил, что является соавтором одного из законопроектов. Также нардеп указал, что на базе этих законопроектов будет создан общий ко второму чтению

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Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования дополнительно внес правки ко второму чтению законопроекта о медицинском каннабисе. Отмечается, что еще 10 октября комитетом были рассмотрены поправки ко второму чтению в законопроект №7457 и направлен документ на рассмотрение Верховной Рады.

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