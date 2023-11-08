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Рада ухвалила два законопроєкти про автоматичне надання статусу УБД, — нардеп

8 листопада 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рада ухвалила два законопроєкти про автоматичне надання статусу УБД, — нардеп
Боєць Збройних сил України. Фото: командування Об'єднаних сил ЗС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український парламент ухвалив у першому читанні два проєкти закону, які стосуються автоматичного надання статусу учасника бойових дій. На базі цих законопроєктів буде створено спільний до другого читання.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Зараз Рада прийняла у першому читанні (тобто не остаточно!) два законопроєкти (№10062 та 9681), що стосуються автоматичного надання статусу УБД", — сказав Гончаренко.

При цьому він уточнив, що є співавтором одного із законопроєктів. Також нардеп зазначив, що на базі цих законопроєктів буде створено спільний до другого читання.

скріншот
Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування додатково вніс до другого читання законопроєкту про медичний канабіс. Зазначається, що ще 10 жовтня комітетом було розглянуто поправки до другого читання до законопроєкту №7457 та направлено документ на розгляд Верховної Ради.

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