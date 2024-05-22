Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификационных сооружений arrow

Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификационных сооружений

22 мая 2024 11:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верховная Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификаций — детали
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте также:

Комиссия по вопросам фортификационных сооружений

По словам Гончаренко, "за" проголосовали 277 нардепов.

Итоги голосования за создание комиссии по фортификациям
Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

"Не дадим возможности никому забыть о фортификациях. Очень важная инициатива, которую мы завоевали", — отметил нардеп.

null
Нардепы, которые войдут в состав комиссии. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
null
Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что главой назначен Николай Задорожный от партии "Слуга Народа".

По его словам, в состав вошли восемь нардепов от этой партии и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ.

К полномочиям ВСК относятся изучение обстоятельств и подготовки вопросов по:

  • потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
  • анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  • обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.
null
Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области на границе с РФ были найдены неиспользованные "зубы дракона". Синегубов рассказал об установке тетраэдр в 2023 и 2024 годах.

Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
война
украинцы
Украина
нардепы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы