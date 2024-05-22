Верховная Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификаций — детали

Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификационных сооружений
Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Комиссия по вопросам фортификационных сооружений
По словам Гончаренко, "за" проголосовали 277 нардепов.
"Не дадим возможности никому забыть о фортификациях. Очень важная инициатива, которую мы завоевали", — отметил нардеп.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что главой назначен Николай Задорожный от партии "Слуга Народа".
По его словам, в состав вошли восемь нардепов от этой партии и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ.
К полномочиям ВСК относятся изучение обстоятельств и подготовки вопросов по:
- потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;
- анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
- обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.
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