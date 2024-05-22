Верховная Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификаций — детали

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Верховная Рада Украины в среду, 22 мая, проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам фортификационных сооружений. В нее войдут некоторые народные депутаты.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

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По словам Гончаренко, "за" проголосовали 277 нардепов.

Итоги голосования. Фото: t.me/yzheleznyak

"Не дадим возможности никому забыть о фортификациях. Очень важная инициатива, которую мы завоевали", — отметил нардеп.

Нардепы, которые войдут в состав комиссии. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что главой назначен Николай Задорожный от партии "Слуга Народа".

По его словам, в состав вошли восемь нардепов от этой партии и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ.

К полномочиям ВСК относятся изучение обстоятельств и подготовки вопросов по:

потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов;

анализа практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

обустройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

Пост Железняка. Фото: скриншот

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