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Рада предварительно одобрила законопроект о прозрачности оборонных закупок

7 февраля 2023 21:41
оновлено: 21:29
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Рада предварительно одобрила законопроект о прозрачности оборонных закупок
Парламент принял в первом чтении законопроект по оборонным закупкам
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №8381 о прозрачности оборонных закупок. За соответствующий документ отдали свои голоса 290 народных избранников.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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О чем законопроект

Документ предлагает определить принципы оборонных закупок во время военного положения, ввести отчеты об оборонных закупках (кроме сведений о закупке товаров, работ и услуг, составляющих государственную тайну) государственными заказчиками в сфере обороны в части сведений, обнародование которых одновременно необходимо для прозрачности закупочного процесса и обеспечивающим защищенность госзаказчиков от военных угроз.

В частности, проектом предлагается:

  • определить принципы оборонных закупок во время военного положения;
  • ввести отчеты об оборонных закупках (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну) государственными заказчиками в сфере обороны (службами государственного заказчика) в части сведений, обнародование которых одновременно необходимо для прозрачности закупочного процесса и таким, что обеспечит защищенность государственных заказчиков от военных угроз;
  • установить требование обнародования в электронной системе закупок отчета о договоре об оборонной закупке, заключенном без использования электронной системы закупок, и уведомления о внесении изменений в существенные условия такого договора (кроме сведений о закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну).

Кроме того, в проекте предусматривается требование об обнародовании в электронной системе закупок отчета о договоре об оборонной закупке, заключенного без использования электронной системы закупок, уведомления о внесении изменений в существенные условия такого договора, которые "обнародованы в период с 24 февраля 2022 года по день вступления в силу в силу настоящего Закона".

Скандал с закупками продовольствия для ВСУ

Ранее журналисты заявили о хищении средств на закупках продовольствия для армии. 21 января издание "Зеркало недели" опубликовало материал журналиста и основателя проекта "Наши деньги" Юрия Николова, в котором утверждается, что с участием Министерства обороны Украины разворовываются средства на закупку продовольствия для ВСУ.

В частности, по словам журналиста, ведомство законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку, а картошку заказали по 22 грн за килограмм, при этом розничная цена в магазине составляет 8–9 грн.

В Минобороны заявили, что информация о закупке питания для армии по завышенным ценам распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение. В ведомстве сообщили, что проводят внутреннюю проверку и готовят материалы в СБУ для проведения расследования распространения заведомо ложных данных.

2 февраля работники ДБР и СБУ заявили, что задержали преступную группу, которая присваивала средства, выделенные на питание украинских военнослужащих. Отмечается, что дельцы причастны к хищениям почти 5 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.

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