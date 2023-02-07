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Рада попередньо схвалила законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

7 лютого 2023 21:41
оновлено: 21:29
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Рада попередньо схвалила законопроєкт про прозорість оборонних закупівель
Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт щодо оборонних закупівель
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроєкт №8381 про прозорість оборонних закупівель. За відповідний документ віддали свої голоси 290 народних обранців. 

Про це йдеться на сайті Верховної Ради

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Про що законопроєкт

Документ пропонує визначити принципи оборонних закупівель під час воєнного стану, запровадити звіти про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлю товарів, робіт і послуг, що становлять державну таємницю) державними замовниками у сфері оборони в частині відомостей, оприлюднення яких є одночасно необхідним для прозорості закупівельного процесу та таким, що забезпечить захищеність держзамовників від воєнних загроз.

Зокрема, проєктом пропонується:

  • визначити принципи оборонних закупівель під час воєнного стану;
  • запровадити звітування про оборонні закупівлі (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) державними замовниками у сфері оборони (службами державного замовника) в частині відомостей, оприлюднення яких є одночасно необхідним для прозорості закупівельного процесу та таким, що забезпечить захищеність державних замовників від воєнних загроз;
  • встановити вимогу щодо оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про оборонну закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, та повідомлення про внесення змін до істотних умов такого договору (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю).

Крім того, у проєкті передбачається вимога щодо оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про оборонну закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, повідомлення про внесення змін до істотних умов такого договору, що "неоприлюднені у період з 24 лютого 2022 року по день набрання чинності цим Законом".

Скандал із закупівлями харчів для ЗСУ

Раніше журналісти заявили про розкрадання коштів на закупівлях харчів для армії. 21 січня видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал журналіста і засновника проєкту "Наші гроші" Юрія Ніколова, у якому стверджується, що за участі Міністерства оборони України розкрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ.

Зокрема, за словами журналіста, відомство, законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку, а картоплю замовили по 22 грн за кілограм, при цьому роздрібна ціна в магазині становить 8–9 грн.

У Міноборони заявили, що інформація про закупівлю харчування для армії за завищеними цінами розповсюджується з ознаками навмисних маніпуляцій та вводить в оману. У відомстві повідомили, що проводять внутрішню перевірку та готують матеріали до СБУ для проведення розслідування щодо поширення свідомо неправдивих даних.

2 лютого працівники ДБР та СБУ заявили, що затримали злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування українських військовослужбовців. Зазначається, що ділки причетні до розкрадань майже 5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель продуктів харчування для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.

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