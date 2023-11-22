Рада поддержала законопроект о применении английского языка в Украине, — нардеп

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Верховная Рада Украины 22 ноября поддержала законопроект о применении английского языка в Украине. Проект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Законопроект о применении английского языка в Украине

Сегодня, 22 ноября, Верховная Рада поддержала 9432 проекта Закона о применении английского языка в Украине. "За" проголосовали 278 депутатов.

Голосование в Верховной Раде Фото: t.me/yzheleznyak

"Проект предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определение категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормирование особенностей применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, транспорта, здравоохранения", — говорится в сообщении.

Норму о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими титрами, по словам Железняка, Комитет исключил. Следовательно, дубляж будет сохранен.

Напомним, что от каждого военного ВСУ потребуют знания английского языка. Минобороны совместно с Генштабом внесли ряд корректив в Дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в армии для повышения уровня владения иностранными языками личным составом.