Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, — нардеп arrow

Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, — нардеп

22 листопада 2023 12:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, — нардеп
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховна Рада України 22 листопада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Проєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Читайте також:

Законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Сьогодні, 22 листопада, Верховна Рада підтримала 9432 проєкт Закону про застосування англійської мови в Україні. "За" проголосували 278 депутатів. 

null
Голосування у Верховній Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

"Проєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя", — йдеться у повідомленні. 

Норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими титрами, за словами Железняка, Комітет виключив. Відтак, дубляж буде збережений.

Нагадаємо, що від кожного військового ЗСУ вимагатимуть знання англійської мови. Міноборони спільно з Генштабом внесли низку коректив в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у війську для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі