Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, — нардеп

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Верховна Рада України 22 листопада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Проєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Сьогодні, 22 листопада, Верховна Рада підтримала 9432 проєкт Закону про застосування англійської мови в Україні. "За" проголосували 278 депутатів.

Голосування у Верховній Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

"Проєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя", — йдеться у повідомленні.

Норму про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими титрами, за словами Железняка, Комітет виключив. Відтак, дубляж буде збережений.

Нагадаємо, що від кожного військового ЗСУ вимагатимуть знання англійської мови. Міноборони спільно з Генштабом внесли низку коректив в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у війську для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом.