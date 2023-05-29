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Рада поддержала санкции против Ирана на полвека

29 мая 2023 18:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рада поддержала санкции против Ирана на полвека
Заседание Верховной Рады. Фото: Верховная Рада Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Решение о применении санкций в отношении Ирана было утверждено Верховной Радой Украины, следуя предложению Совета национальной безопасности и обороны страны. В ходе парламентского голосования был принят законопроект №9333 который включает в себя план о применении ряда экономических и других ограничивающих мер против Ирана. Данные меры предполагаются на срок в полстолетия.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Решение в пользу принятия санкций поддержало 328 парламентариев. Процесс решения в СНБО был завершен 27 мая.

Согласно утвержденному законопроекту, санкции против Ирана будут действовать в течение 50 лет и будут включать в себя ряд мер. Среди них — полное прекращение торговых операций, приостановление транзита ресурсов через территорию Украины, запрет на полеты и перевозки и меры, направленные на прекращение оттока капиталов от иранских резидентов.

В дополнение к этому, предложено остановить все виды инвестиций в Иран и передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности от резидентов Украины.

Национальный банк Украины получил указание о запрете регистрации любых международных платежных систем, контролируемых Ираном.

Напомним, что законопроект N9015 о страховании инвестиций в Украине от военных рисков был принят Радой и будет использован как основа для дальнейших действий. Этот законопроект был разработан с целью создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Украину в период военных действий и послевоенного восстановления.

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