Рада підтримала санкції проти Ірану на півстоліття

Засідання Верховної Ради України. Фото: Верховна Рада України

Рішення про застосування санкцій щодо Ірану було затверджено Верховною Радою України, дотримуючись пропозиції Ради національної безпеки та оборони країни. У ході парламентського голосування було прийнято законопроєкт №9333, який включає план про застосування низки економічних та інших обмежувальних заходів проти Ірану. Ці заходи передбачаються терміном у півстоліття.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Санкції проти Ірану

Рішення на користь ухвалення санкцій підтримало 328 парламентаріїв. Процес рішення у РНБО було завершено 27 травня.

Відповідно до затвердженого законопроєкту, санкції проти Ірану діятимуть протягом 50 років і включатимуть низку заходів. Серед них — повне припинення торгових операцій, зупинення транзиту ресурсів через територію України, заборона на польоти та перевезення та заходи, спрямовані на припинення відтоку капіталів від іранських резидентів.

На додаток до цього, запропоновано зупинити всі види інвестицій до Ірану та передачу технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності від резидентів України.

Національний банк України отримав вказівку про заборону реєстрації будь-яких міжнародних платіжних систем, контрольованих Іраном.

Нагадаємо, що законопроєкт N9015 про страхування інвестицій в Україні від військових ризиків було ухвалено Радою та буде використано як основу для подальших дій. Цей законопроєкт було розроблено з метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в Україну у період воєнних дій та післявоєнного відновлення.