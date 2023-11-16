Рада может исключить Дубинского из комитета по финансам, — нардеп

Нардеп Александр Дубинский в суде. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Уже в скором времени Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Сегодня Железняк сообщил, что партия "Слуга народа", членом которой ранее был Дубинский, в ближайшее время внесет постановление в Верховную Раду об отзыве скандального депутата из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

"В ближайшее время "Слуга народа" внесет постановление в Раду об отзыве депутата Александра Дубинского с должности заместителя и члена Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", — говорится в сообщении.

В чем подозревают нардепа

Александру Дубинскому сообщено о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансирует Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.

Также Александру Дубинскому по материалам ДБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией. Кроме того, нардепа подозревают в организации схемы для уклонистов.

Напомним, 13 ноября ДБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.