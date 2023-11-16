Рада может исключить Дубинского из комитета по финансам, — нардеп
Уже в скором времени Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Исключение Дубинского из комитета по финансам
Сегодня Железняк сообщил, что партия "Слуга народа", членом которой ранее был Дубинский, в ближайшее время внесет постановление в Верховную Раду об отзыве скандального депутата из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.
"В ближайшее время "Слуга народа" внесет постановление в Раду об отзыве депутата Александра Дубинского с должности заместителя и члена Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", — говорится в сообщении.
В чем подозревают нардепа
Александру Дубинскому сообщено о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансирует Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.
Также Александру Дубинскому по материалам ДБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией. Кроме того, нардепа подозревают в организации схемы для уклонистов.
Напомним, 13 ноября ДБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.
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