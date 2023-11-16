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Рада может исключить Дубинского из комитета по финансам, — нардеп

16 ноября 2023 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рада может исключить Дубинского из комитета по финансам, — нардеп
Нардеп Александр Дубинский в суде. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже в скором времени Верховная Рада Украины может исключить скандального нардепа Александра Дубинского из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. "Слуга народа" уже готовит соответствующее постановление.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Сегодня Железняк сообщил, что партия "Слуга народа", членом которой ранее был Дубинский, в ближайшее время внесет постановление в Верховную Раду об отзыве скандального депутата из комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

"В ближайшее время "Слуга народа" внесет постановление в Раду об отзыве депутата Александра Дубинского с должности заместителя и члена Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", — говорится в сообщении.

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В чем подозревают нардепа

Александру Дубинскому сообщено о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансирует Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.

Также Александру Дубинскому по материалам ДБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией. Кроме того, нардепа подозревают в организации схемы для уклонистов.

Напомним, 13 ноября ДБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.

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