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Рада може виключити Дубінського з комітету з питань фінансів, — нардеп

16 листопада 2023 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Рада може виключити Дубінського з комітету з питань фінансів, — нардеп
Нардеп Олександр Дубінський на суді. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вже незабаром Верховна Рада України може виключити скандального нардепа Олександра Дубінського з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. "Слуга народу" вже готує відповідну постанову.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

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Виключення Дубінського з комітету з питань фінансів

Сьогодні Железняк повідомив, що партія "Слуга народу", членом якої раніше був Дубінський, найближчим часом внесе постанову до Верховної Ради про відкликання скандального депутата з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Найближчим часом "Слуга народу" внесе постанову в Раду про відкликання депутата Олександра Дубінського з посади заступника та члена Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики", — йдеться у повідомленні. 

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В чому підозрюють нардепа

Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.

Також Олександру Дубінському за матеріалами ДБР вручили протокол. Він стосується адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією. Крім того, нардепа підозрюють в організації схеми для ухилянтів.

Нагадаємо, 13 листопада, ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі злочинної організації, яку він створив, аби дискредитувати імідж нашої держави на міжнародній арені.

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