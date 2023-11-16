Рада може виключити Дубінського з комітету з питань фінансів, — нардеп

Нардеп Олександр Дубінський на суді. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вже незабаром Верховна Рада України може виключити скандального нардепа Олександра Дубінського з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. "Слуга народу" вже готує відповідну постанову.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Виключення Дубінського з комітету з питань фінансів

Сьогодні Железняк повідомив, що партія "Слуга народу", членом якої раніше був Дубінський, найближчим часом внесе постанову до Верховної Ради про відкликання скандального депутата з комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

"Найближчим часом "Слуга народу" внесе постанову в Раду про відкликання депутата Олександра Дубінського з посади заступника та члена Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики", — йдеться у повідомленні.

В чому підозрюють нардепа

Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.

Також Олександру Дубінському за матеріалами ДБР вручили протокол. Він стосується адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією. Крім того, нардепа підозрюють в організації схеми для ухилянтів.

Нагадаємо, 13 листопада, ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі злочинної організації, яку він створив, аби дискредитувати імідж нашої держави на міжнародній арені.