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Рада хочет усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий: зарегистрирован законопроект

31 марта 2023 11:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Парламент готовит реформу работы военно-врачебных комиссий
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают внести изменения в работу военно-врачебных комиссий. Законодатели имеют целью улучшить работу ВВК и упростить военнослужащим их прохождение.

Соответствующий законопроект №9154 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

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О чем документ

Группа депутатов предлагает внести поправки в закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", в котором указано, что такое военно-врачебная экспертиза и где формируются военно-врачебные комиссии.

"На сегодняшний день военно-врачебные комиссии перегружены. Нашим гражданам приходится занимать очередь в 5 утра, стоять часами. Вместе с коллегами получаю многочисленные жалобы от украинцев, которые проходят такие комиссии", — заявил глава медицинского комитета парламента и один из авторов документа Михаил Радуцкий.

Законопроект предлагает увеличить количество учреждений, при которых можно создать ВВК.

"Существует правовая неурегулированность осуществления военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны. Кроме того, для обеспечения своевременного и качественного прохождения военнообязанными и военнослужащими военно-врачебной экспертизы возникла необходимость расширить сеть учреждений здравоохранения, при которых могут образовываться военно-врачебные комиссии. Такими заведениями могут быть как учреждения здравоохранения государственной, так и коммунальной формы собственности", ― подчеркивают авторы законопроекта. 

Какие изменения в работе ВВК готовит законопроект 9154

Как известно, ВВК проводит военно-врачебную экспертизу военным, которые обращаются с ранением или после лечения, а также военнообязанным, резервистам и призывникам перед призывом.

Законопроект 9154 вносит изменения в статью закона, регулирующую места, где создаются комиссии. В частности, теперь список учреждений и организаций по ВВК может быть расширен. Военно-врачебные комиссии создаются при:

  • государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;
  • ТЦК;
  • заведениях здравоохранения сектора безопасности и обороны;
  • Министерства обороны Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • других органов сектора безопасности и обороны.

В настоящее время ВВК могут быть созданы в областях, районах, городах. Они открываются при следующих учреждениях:

  • территориальных центрах комплектования;
  • заведениях здравоохранения:
  • Министерства обороны Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • других военных формирований.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из ключевых задач, определивших правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Он назвал восемь направлений, по которым ведется работа.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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