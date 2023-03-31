Рада хочет усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий: зарегистрирован законопроект

Парламент готовит реформу работы военно-врачебных комиссий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают внести изменения в работу военно-врачебных комиссий. Законодатели имеют целью улучшить работу ВВК и упростить военнослужащим их прохождение.

Соответствующий законопроект №9154 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

О чем документ

Группа депутатов предлагает внести поправки в закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", в котором указано, что такое военно-врачебная экспертиза и где формируются военно-врачебные комиссии.

"На сегодняшний день военно-врачебные комиссии перегружены. Нашим гражданам приходится занимать очередь в 5 утра, стоять часами. Вместе с коллегами получаю многочисленные жалобы от украинцев, которые проходят такие комиссии", — заявил глава медицинского комитета парламента и один из авторов документа Михаил Радуцкий.

Законопроект предлагает увеличить количество учреждений, при которых можно создать ВВК.

"Существует правовая неурегулированность осуществления военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны. Кроме того, для обеспечения своевременного и качественного прохождения военнообязанными и военнослужащими военно-врачебной экспертизы возникла необходимость расширить сеть учреждений здравоохранения, при которых могут образовываться военно-врачебные комиссии. Такими заведениями могут быть как учреждения здравоохранения государственной, так и коммунальной формы собственности", ― подчеркивают авторы законопроекта.

Какие изменения в работе ВВК готовит законопроект 9154

Как известно, ВВК проводит военно-врачебную экспертизу военным, которые обращаются с ранением или после лечения, а также военнообязанным, резервистам и призывникам перед призывом.

Законопроект 9154 вносит изменения в статью закона, регулирующую места, где создаются комиссии. В частности, теперь список учреждений и организаций по ВВК может быть расширен. Военно-врачебные комиссии создаются при:

государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;

ТЦК;

заведениях здравоохранения сектора безопасности и обороны;

Министерства обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

других органов сектора безопасности и обороны.

В настоящее время ВВК могут быть созданы в областях, районах, городах. Они открываются при следующих учреждениях:

территориальных центрах комплектования;

заведениях здравоохранения:

Министерства обороны Украины;

Службы безопасности Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

других военных формирований.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из ключевых задач, определивших правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Он назвал восемь направлений, по которым ведется работа.