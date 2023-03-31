Рада хочет усовершенствовать работу военно-врачебных комиссий: зарегистрирован законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают внести изменения в работу военно-врачебных комиссий. Законодатели имеют целью улучшить работу ВВК и упростить военнослужащим их прохождение.
Соответствующий законопроект №9154 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.
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О чем документ
Группа депутатов предлагает внести поправки в закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", в котором указано, что такое военно-врачебная экспертиза и где формируются военно-врачебные комиссии.
"На сегодняшний день военно-врачебные комиссии перегружены. Нашим гражданам приходится занимать очередь в 5 утра, стоять часами. Вместе с коллегами получаю многочисленные жалобы от украинцев, которые проходят такие комиссии", — заявил глава медицинского комитета парламента и один из авторов документа Михаил Радуцкий.
Законопроект предлагает увеличить количество учреждений, при которых можно создать ВВК.
"Существует правовая неурегулированность осуществления военно-врачебной экспертизы для всех военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны. Кроме того, для обеспечения своевременного и качественного прохождения военнообязанными и военнослужащими военно-врачебной экспертизы возникла необходимость расширить сеть учреждений здравоохранения, при которых могут образовываться военно-врачебные комиссии. Такими заведениями могут быть как учреждения здравоохранения государственной, так и коммунальной формы собственности", ― подчеркивают авторы законопроекта.
Какие изменения в работе ВВК готовит законопроект 9154
Как известно, ВВК проводит военно-врачебную экспертизу военным, которые обращаются с ранением или после лечения, а также военнообязанным, резервистам и призывникам перед призывом.
Законопроект 9154 вносит изменения в статью закона, регулирующую места, где создаются комиссии. В частности, теперь список учреждений и организаций по ВВК может быть расширен. Военно-врачебные комиссии создаются при:
- государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения;
- ТЦК;
- заведениях здравоохранения сектора безопасности и обороны;
- Министерства обороны Украины;
- Службы безопасности Украины;
- других органов сектора безопасности и обороны.
В настоящее время ВВК могут быть созданы в областях, районах, городах. Они открываются при следующих учреждениях:
- территориальных центрах комплектования;
- заведениях здравоохранения:
- Министерства обороны Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- других военных формирований.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что одной из ключевых задач, определивших правительство на этот год, будет формирование целостной и комплексной ветеранской политики. Он назвал восемь направлений, по которым ведется работа.