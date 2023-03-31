Рада хоче удосконалити роботу військово-лікарських комісій: зареєстровано законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонують внести зміни до роботи військово-лікарських комісій. Законодавці мають на меті покращать роботу ВКЛ та спростити військовослужбовцям їх проходження.
Відповідний законопроєкт №9154 зареєстрований на сайті Верховної Ради.
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Про що документ
Група депутатів пропонує внести поправки в закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", в якому зазначено, що таке військово-лікарська експертиза і де формуються військово-лікарські комісії.
"На сьогоднішній день військово-лікарські комісії перевантажені. Нашим громадянам доводиться займати чергу о 5 ранку, стояти годинами. Разом з колегами отримую численні скарги від українців, які проходять такі комісії", — заявив голова медичного комітету парламенту та один із авторів документу Михайло Радуцький.
Законопроєкт пропонує збільшити кількість установ, при яких можна створити ВЛК.
"Існує правова неврегульованість здійснення військово-лікарської експертизи для всіх військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони. Крім того, наразі для забезпечення своєчасного і якісного проходження військовозобов'язаними та військовослужбовцями військово-лікарської експертизи виникла необхідність розширити мережу закладів охорони здоров’я, при яких можуть утворюватися військово-лікарські комісії. Такими закладами можуть бути як заклади охорони здоров’я державної, так і комунальної форми власності", ― підкреслюють автори закону
Які зміни в роботі ВЛК готує законопроєкт 9154
Як відомо, ВЛК проводить військово-лікарську експертизу тим військовим, які звертаються з пораненням чи після лікування, а також військовозобов'язаним, резервістам і призовникам перед призовом.
Законопроєкт 9154 вносить зміни до статті закону, яка врегульовує місця, де створюються комісії. Зокрема, тепер список установ та організацій з ВЛК може бути розширений. Військово-лікарські комісії створюються при:
- державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
- ТЦК;
- закладах охорони здоров’я сектору безпеки і оборони;
- Міністерства оборони України;
- Служби безпеки України;
- Інших органів сектору безпеки і оборони.
Зараз ВЛК можуть бути створені в областях, районах, містах. Вони відкриваються при таких установах:
- територіальних центрах комплектування;
- закладах охорони здоров’я:
- Міністерства оборони України;
- Служби безпеки України;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- інших військових формувань.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що одним із ключових завдань, які визначив уряд на цей рік, буде формування цілісної та комплексної ветеранської політики. Він назвав вісім напрямів, у яких ведеться робота.