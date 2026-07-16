Рада избрала Корецкого премьер-министром
В четверг, 16 июля, Верховная Рада приняла решение о назначении нового премьер-министра. Теперь правительство возглавляет Сергей Корецкий. За это решение проголосовали народные депутаты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.
Корецкий назвал основные задачи для своего правительства
"В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 и ч. 2 ст. 114 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет : назначить Корецкого Сергея Федоровича на должность премьер-министра Украины", — говорится в постановлении.
Корецкий во время выступления назвал основные задачи для своего правительства:
- обеспечение сил обороны;
- расширение военно-промышленного комплекса;
- внимание к прифронтовым общинам;
- подготовка к следующей зиме;
- поддержка бизнеса;
- активизация сотрудничества с международными партнерами;
- эффективное использование международной помощи;
- вступление Украины в ЕС;
- поддержка внутренне перемещенных лиц;
- поддержка ветеранов.
Как сообщали Новини.LIVE, во время сегодняшнего заседания народный депутат Никита Потураев заявил о сложении мандата. Причина: несогласие с некоторыми решениями Рады. Он входит в фракцию "Слуга народа".
Также Новини.LIVE писали, что 14 июля парламент отправил предыдущее правительство в отставку. Его возглавляла Юлия Свириденко.
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