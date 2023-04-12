Совет Федерации одобрил законопроект об электронных повестках: что это значит

Заседание Совета Федерации. Фото: росСМИ

Законопроект об электронных повестках, который предоставляет им юридическую силу наравне с бумажными повестками, был одобрен Советом Федерации с одним голосом против. Ранее Госдума одобрила законопроект в экстренном порядке во втором и третьем чтениях с единым решением 394 человек и одним воздержавшимся.

Об єтом сообщают российские СМИ.

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Законопроект должен быть подписан президентом России Владимиром Путиным, который, как заявил его пресс-секретарь, обладает информацией о сути законопроекта.

В соответствии с новым законопроектом, военкоматы теперь смогут отправлять электронные повестки через Госуслуги, а также вводится единый электронный реестр военнообязанных. Гражданам, которые не явятся в военкомат вовремя, будут запрещены такие действия, как выезд за границу, сделки с недвижимостью, пользование автомобилем, получение кредитов и регистрация как ИП или самозанятый.

Против одобрения закона в Совете Федерации проголосовала сенатор Людмила Нарусова, которая раскритиковала новые меры, направленные на ограничение прав.

В то же время спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что новые меры — это гуманизация законодательства, которые помогут не доводить до крайней меры — возбуждения уголовного дела. Она также привела пример Израиля, где служба в армии является необходимым условием для полноправного гражданства.

Законопроект вызвал многочисленные дискуссии и мнения на разные темы, включая конституционное право неприкосновенности жилища и право граждан на распоряжение своими имущественными правами. Тем не менее его принятие станет важным шагом в упорядочении военно-оборонной системы и государственного управления в России.

Напомним, что принятие закона об электронных повестках в России вызвало резонанс не только в обществе, но и среди чиновников. Документ планируется утвердить сегодня, 12 апреля.