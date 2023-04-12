Рада Федерації схвалила законопроєкт про електронні повістки: що це означає

Засідання Ради Федерації. Фото: росЗМІ

Законопроєкт про електронні повістки, який надає їм юридичну силу нарівні з паперовими повістками, був схвалений Радою Федерації з одним голосом проти. Раніше Держдума схвалила законопроєкт в екстреному порядку в другому і третьому читаннях з єдиним рішенням 394 осіб і одним, що утримався.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Засідання Ради Федерації

Законопроєкт має бути підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, який, як заявив його прессекретар, має інформацію про суть законопроєкту.

Відповідно до нового законопроєкту, військкомати тепер зможуть відправляти електронні повістки через Держпослуги, а також запроваджується єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. Громадянам, які не з'являться у військкомат вчасно, будуть заборонені такі дії, як виїзд за кордон, правочини з нерухомістю, користування автомобілем, отримання кредитів та реєстрація як ІП чи самозайнятий.

Проти схвалення закону в Раді Федерації проголосувала сенаторка Людмила Нарусова, яка розкритикувала нові заходи, спрямовані на обмеження прав.

Водночас речник верхньої палати Валентина Матвієнко заявила, що нові заходи — це гуманізація законодавства, які допоможуть не доводити до крайнього заходу — порушення кримінальної справи. Вона також навела приклад Ізраїлю, де служба в армії є необхідною умовою повноправного громадянства.

Законопроєкт викликав численні дискусії та думки на різні теми, включаючи конституційне право недоторканності житла та право громадян на розпорядження своїми майновими правами. Проте його прийняття стане важливим кроком у впорядкуванні військово-оборонної системи та державного управління у Росії.

Нагадаємо, що ухвалення закону про електронні повістки в Росії викликало резонанс не тільки в суспільстві, а й серед чиновників. Документ планується затвердити 12 квітня.