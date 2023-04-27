Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow ЧВК "Вагнера" британские депутаты хотят объявить террористической организацией arrow

ЧВК "Вагнера" британские депутаты хотят объявить террористической организацией

27 апреля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЧВК "Вагнера" британские депутаты хотят объявить террористической организацией
Пригожин в панике заявил, что контрнаступление начнется 2 мая. Фото: Коммерсантъ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Группа депутатов британского парламента призывает объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Читайте также:

Доклад с соответствующим запросом, адресованный правительству межпартийной парламентской группы из Судана и Южного Судана, был представлен в среду.

"Соединенному Королевству следует оценить последствия деятельности группы "Вагнера" и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу "Вагнера" террористической организацией и ввести целевые санкции", — говорится в документе.

Согласно отчету, конкурирующие суданские генералы, ныне борющиеся за власть, входят в число бенефициаров поддержки ЧВК "Вагнера".

Также сообщается, что боевики "Вагнера" снабжали суданских боевиков ракеты класса "земля-воздух" в их битве за контроль над государством против лидера Судана генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Напомним, в боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас