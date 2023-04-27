ЧВК "Вагнера" британские депутаты хотят объявить террористической организацией

Пригожин в панике заявил, что контрнаступление начнется 2 мая. Фото: Коммерсантъ

Группа депутатов британского парламента призывает объявить ЧВК "Вагнера" террористической организацией в связи с деструктивной ролью, которую она ведет в Судане.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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Доклад с соответствующим запросом, адресованный правительству межпартийной парламентской группы из Судана и Южного Судана, был представлен в среду.

"Соединенному Королевству следует оценить последствия деятельности группы "Вагнера" и российское влияние в Дарфуре, Судане и Сахеле. Необходимо объявить группу "Вагнера" террористической организацией и ввести целевые санкции", — говорится в документе.

Согласно отчету, конкурирующие суданские генералы, ныне борющиеся за власть, входят в число бенефициаров поддержки ЧВК "Вагнера".

Также сообщается, что боевики "Вагнера" снабжали суданских боевиков ракеты класса "земля-воздух" в их битве за контроль над государством против лидера Судана генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Напомним, в боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.