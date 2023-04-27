ПВК "Вагнера" британські депутати хочуть оголосити терористичною організацією
Група депутатів британського парламенту закликає оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією у зв'язку з деструктивною роллю, яку вона веде у Судані.
Про це пише видання The Telegraph.
Доповідь з відповідним запитом, адресована уряду міжпартійної парламентської групи з Судану та Південного Судану, була представлена в середу.
"Сполученому Королівству слід оцінити наслідки діяльності групи "Вагнера" та російський вплив у Дарфурі, Судані та Сахелі. Необхідно оголосити групу "Вагнера" терористичною організацією та запровадити цільові санкції", — йдеться у документі.
Відповідно до звіту, конкуруючі суданські генерали, які нині борються за владу, входять до числа бенефіціарів підтримки ПВК "Вагнера".
Також повідомляється, що бойовики "Вагнера" постачали суданським бойовикам ракети класу "земля-повітря" в їх битві за контроль над державою проти лідера Судану генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Нагадаємо, у боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.