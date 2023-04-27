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ПВК "Вагнера" британські депутати хочуть оголосити терористичною організацією

27 квітня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ПВК "Вагнера" британські депутати хочуть оголосити терористичною організацією
Пригожин в паніці заявив, що контрнаступ розпочнеться 2 травня. Фото: Комерсантъ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Група депутатів британського парламенту закликає оголосити ПВК "Вагнера" терористичною організацією у зв'язку з деструктивною роллю, яку вона веде у Судані.

Про це пише видання The Telegraph

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Доповідь з відповідним запитом, адресована уряду міжпартійної парламентської групи з Судану та Південного Судану, була представлена в середу.

"Сполученому Королівству слід оцінити наслідки діяльності групи "Вагнера" та російський вплив у Дарфурі, Судані та Сахелі. Необхідно оголосити групу "Вагнера" терористичною організацією та запровадити цільові санкції", — йдеться у документі.

Відповідно до звіту, конкуруючі суданські генерали, які нині борються за владу, входять до числа бенефіціарів підтримки ПВК "Вагнера".

Також повідомляється, що бойовики "Вагнера" постачали суданським бойовикам ракети класу "земля-повітря" в їх битві за контроль над державою проти лідера Судану генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Нагадаємо, у боях за Бахмут зростає конкуренція між російськими приватними військовими компаніями. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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