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Путину не сообщают плохие новости с фронта, чтобы не раздражать, — СМИ

5 июня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путину не сообщают плохие новости с фронта, чтобы не раздражать, — СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент России Владимир Путин стал недовольным при получении негативных отчетов о состоянии в стране и на военном фронте. При этом российский диктатор выражает значительное раздражение на такие доклады.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении указывается, что Путин, получая сообщения о текущем состоянии дел, быстро обвиняет докладчика в подверженности "западной пропаганде". 

Президент, видимо, верит, что эти докладчики усиливают негативные стороны событий, в то время как он сам обладает более точной информацией, которая не совпадает с данными, представленными этими людьми.

Люди, которые доставляют Путину такие неутешительные отчеты, якобы временно исключаются из числа лиц, которые имеют возможность общаться с ним. В то же время те, кто сообщает ему о позитивных событиях, преуменьшая неудачи до размеров незначительных проблем, имеют неограниченный доступ к российскому лидеру.

Таким образом, президенту больше не представляют "негативные новости", поскольку Путин, по всей видимости, не желает слышать их.

Напомни, что издание The Washington Post высмеяло дерзкое поведение российского президента Владимира Путина. Издание нарисовало на руководителя РФ карикатуру.

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