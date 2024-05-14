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Путин встретится с Си Цзиньпином в Китае, стали известны даты

14 мая 2024 18:54
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Путин отправится с государственным визитом в Китай 16 мая
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российский диктатор Владимир Путин отправится с государственным визитом в Китай 16 мая для переговоров с Си Цзиньпином. Визит состоится по приглашению китайского лидера.

Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на государственное информационное агентство КНР "Синьхуа", во вторник, 14 мая.

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Цель визита Путина в Китай

В ходе поездки лидеры России и Китая обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия, "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам", пишет китайское государственное информагентство.

Также Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия лет культуры России и Китая.

Итогом их переговоров должно стать подписание Совместного заявления и ряда двусторонних документов.

Отметим, что последний официальный визит Путина в Китай был почти шесть лет назад.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин 5 мая совершил визит в Париж.

Также мы писали о том, что Си Цзиньпин приехал в Европу прежде всего, чтобы решить свои экономические проблемы и для увеличения своего геополитического влияния. Об этом рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире Ранок.LIVE.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай пытается найти "хорошие пути" завершения войны в Украине, которую развязала Россия. Саму войну он охарактеризовал как "украинский кризис".

Китай
владимир путин
переговоры
политики
Си Цзиньпинь
Россия

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