Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін вирушить із державним візитом до Китаю 16 травня для переговорів із Сі Цзіньпіном. Візит відбудеться на запрошення китайського лідера.

Про це пише німецьке видання Bild, посилаючись на державне інформаційне агентство КНР "Сіньхуа", у вівторок, 14 травня.

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Мета візиту Путіна в Китай

Під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, "обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем", пише китайське державне інформагентство.

Також Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури Росії та Китаю.

Підсумками їхніх переговорів має стати підписання Спільної заяви та низки двосторонніх документів.

Зазначимо, що останній офіційний візит Путіна до Китаю був майже шість років тому.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін 5 травня здійснив візит до Парижу.

Також ми писали про те, що Сі Цзіньпін приїхав до Європи насамперед, щоб вирішити власні економічні проблеми та для збільшення свого геополітичного впливу. Про це розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE.

Раніше ми повідомляли про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Саму війну він охарактеризував як "українську кризу".