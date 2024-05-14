Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї, стали відомі дати arrow

Путін зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Китаї, стали відомі дати

14 травня 2024 18:54
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Путін вирушить із державним візитом до Китаю 16 травня
Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російський диктатор Володимир Путін вирушить із державним візитом до Китаю 16 травня для переговорів із Сі Цзіньпіном. Візит відбудеться на запрошення китайського лідера.

Про це пише німецьке видання Bild, посилаючись на державне інформаційне агентство КНР "Сіньхуа", у вівторок, 14 травня.

Читайте також:

Мета візиту Путіна в Китай

Під час поїздки лідери Росії та Китаю обговорять питання партнерства і стратегічної взаємодії, "обміняються думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем", пише китайське державне інформагентство.

Також Путін і Сі Цзіньпін візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття Років культури Росії та Китаю.

Підсумками їхніх переговорів має стати підписання Спільної заяви та низки двосторонніх документів.

Зазначимо, що останній офіційний візит Путіна до Китаю був майже шість років тому.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін 5 травня здійснив візит до Парижу.

Також ми писали про те, що Сі Цзіньпін приїхав до Європи насамперед, щоб вирішити власні економічні проблеми та для збільшення свого геополітичного впливу. Про це розповів економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі Ранок.LIVE.

Раніше ми повідомляли про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай намагається знайти "хороші шляхи" завершення війни в Україні, яку розв'язала Росія. Саму війну він охарактеризував як "українську кризу".

Китай
володимир путін
переговори
політики
Сі Цзіньпінь
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників