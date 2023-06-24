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Путин выступил с обращением из-за бунта Пригожина

24 июня 2023 10:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Обращение Путина из-за восстания Пригожина — видео
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Фото: скриншот из видео
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к русскому народу. Причиной обращения вероятнее всего является бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Обращение Путина

Ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с обращением.

Причину обращения хозяина Кремля Песков не назвал, но очевидно, что она связана с бунтом владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, захватившего Ростов-на-Дону.

Когда именно Путин обратится к россиянам, Песков не уточнял, заявив, что это произойдет в ближайшее время.

Песков об обращении Путина
Песков об обращении Путина

Предыдущий анонс

Ранее в эфире канала одного из известных пропагандистов Владимира Соловьева анонсировали обращение Путина на 9 утра.

Но в 9.00 Путин не выступил.

Что сказали об обращении Путина в Соловьева
Что сказали об обращении Путина в Соловьева

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.

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