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Путин верит в конспирологию и отказывается от интернета, — российский журналист

17 апреля 2023 09:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин верит в конспирологию и отказывается от интернета, — российский журналист
Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters/Sputnik
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Путин, как старовер, не признает интернет. Также он является сторонником конспирологических теорий, в частности относительно Украины.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил российский журналист Евгений Киселев.

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По словам Киселева, Владимир Путин является настоящим конспирологом, он верит в разные теории заговоров.

"Он конспиролог, потому что он верит в заговоры, в частности в то, что Украина — результат конспирологической деятельности австро-венгерской разведки в союзе с большевиками... И он еще не высказался по многим другим вопросам недавней новейшей истории. Он вам не такое еще расскажет, дайте только волю", — подчеркнул журналист.

Отношение к интернету

Кроме того, отметил Евгений Киселев, Владимир Путин действительно не признает Интернет.

"И, возможно, он искренний, когда верит и говорит, что интернет — это порождение спецслужб, которые придумали его в ЦРУ и с помощью интернета будут за ним следить и могут его даже инфицировать какой-то цифровой заразой", подчеркнул журналист, сравнив Путина со староверами Лыковыми, которые много лет жили в российской тайге без всякой связи с цивилизацией.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин пришел в церковь на Пасху с десятками охранников. В храме также установили ограждение, которое отделяло Путина от людей.

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